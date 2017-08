Modeketen verkoopt Carrie Bradshaw haar trouwschoenen aan fractie van de prijs

Foto: Sex and The City

Carrie Bradshaw, het personage van Sarah Jessica Parker in Sex and The City, is dol op designerschoenen en heeft het in de reeks vooral voor de creaties van ontwerper Manolo Blahnik. Goed nieuws voor fashionista’s met een beperkt budget: de Spaanse modeketen Zara verkoopt gelijkaardige pumps voor net geen vijftig euro.

Voor een paar Manolo Blahniks met steentjes op de top betaal je algauw zevenhonderd euro, maar nu pakt Zara in de nieuwste collectie uit met slingbacks die aardig op de originele ontwerpen lijken. De schoenen zijn verkrijgbaar in fuchsia en hemelsblauw en hebben een hakhoogte van 5,6 centimeter. Ze kosten net geen vijftig euro - 49,95 euro om precies te zijn - en zijn daarmee veertien keer goedkoper dan de echte.

Foto: Zara

Het is niet de eerste keer dat een lookalike van het iconische schoeisel opduikt. In 2014 lanceerde het Londense merk Dune de ‘Breanna’-pump, al was die niet beschikbaar in het blauw.