Vanhaezebrouck ontgoocheld in uitgaande transfers: “Moest vertrek van Rinne zelfs in de krant vernemen”

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck had het vrijdag op zijn persbabbel over het plotse vertrek van Kalifa Coulibaly naar Nantes. De selectie van Gent wordt zo steeds dunner, terwijl de Buffalo’s ook te kampen hebben met een tekort aan voetbalbelgen. “We moeten als club het onevenwicht in evenwicht krijgen, maar dat is niet makkelijk”, aldus Vanhaezebrouck, die overigens het vertrek van doelman Jacob Rinne in de krant moest vernemen.

Gent sukkelt tegenwoordig met een tekort aan (voetbal)Belgen. “Die problemen kaartte ik vorig jaar al aan. Toen zijn we intensief op zoek gegaan naar oplossingen, maar een aantal van die pistes zijn om diverse redenen niet doorgegaan”, aldus Vanhaezebrouck. “Of we die problemen onderschat hebben? Wellicht wel. Op enkele jonge Belgen na hebben we geen Belgen bijgekregen, integendeel. Sommige jonge spelers zijn nog niet klaar, maar nu zullen ze misschien sneller de stap moeten of kunnen zetten.”

Het grootste gevolg van de problematiek is dat Vanhaezebrouck spelers — titularissen — niet kan selecteren, omdat hij anders niet aan genoeg Belgen op het wedstrijdblad komt. “Dat is frustrerend voor die jongens. Ik moet die mannen scherp houden, terwijl ze eigenlijk basisspeler zouden zijn in een andere situatie”, klinkt het bij Vanhaezebrouck.

“Vertrek Rinne las ik in de krant”

“Ik was verrast dat Coulibaly vertrok, maar we moesten het aanbod overwegen. Maar wat als er morgen een club morgen 20 miljoen biedt voor Sylla? Dan moet je als club gewapend zijn tegen dat vertrek en andere spelers halen. Dan moet je andere pistes bewandelen, maar wij hebben die niet. Ik denk dat we als club de uitgaande transfers verkeerd hebben ingeschat. We dachten dat sommige spelers (Thomas Foket en Renato Neto, red.) al weg waren en hadden voor die posities wel oplossingen klaar.”

Van het vertrek van Jacob Rinne was Vanhaezebrouck overigens niet op de hoogte. “Dat heb ik moeten vernemen in de krant. Dat is dan leuk meegenomen dat journalisten inside informatie hebben waarover ik niet beschik. Maar zoiets is geen drama.”