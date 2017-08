Chelsea-coach lacht zich een breuk met uitspraken Diego Costa

Diego Costa haalde eerder deze week uit naar Chelsea en trainer Antonio Conte. De Spaanse spits vindt dat de club hem behandelt als “een crimineel” en over zijn Italiaanse trainer oordeelde Costa “dat die charisma mist”. Conte zelf liet het interview van de aanvaller niet aan zijn hart komen, integendeel. Toen hij er vrijdag op zijn persconferentie mee geconfronteerd werd, barstte de coach in lachen uit.

Lees ook:Costa doorbreekt het stilzwijgen met straffe uitspraken: “Chelsea behandelt me als een crimineel”

Al tijdens de vraag kon Conte zich niet inhouden. “Het is geweldig, echt geweldig”, zei hij lachend . “Ik kan u zeggen dat iedereen die het afgelopen seizoen bij Chelsea werkte, weet wat er met hem gebeurd is. Dit interview is grappig. Ik ben verder niet geïnteresseerd om hierop in te gaan. Voor mij is hij het verleden.”

Costa vond het afgelopen seizoen nog 22 keer de weg naar de netten in 42 officiële duels en gaf daarnaast ook acht assists. Desondanks rekent Chelsea niet meer op hem, iets wat Conte hem per sms zou hebben laten weten. De spits wil graag terug naar Atlético Madrid, maar vraagt de club om zijn prijs te laten zakken.