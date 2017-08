Drie jaar geleden in de as gelegd en nog steeds kan je niet eten in deze bekende brasserie

Zemst - Drie jaar nadat een hevige schouwbrand een groot deel van de Gasthuishofhoeve in Hofstade in de as legde, kan er nog steeds niet getafeld worden in de brasserie. De renovatiewerken liepen grote vertragingen op.

In april 2014 brak een grote brand uit in Brasserie Engelentijne in de Gasthuishofhoeve in Hofstade. Op dat moment zaten er zowat 85 mensen te dineren. De brand werd tijdig opgemerkt en alle aanwezigen konden het pand veilig verlaten. Maar de schade aan het gebouw was enorm. De hoeve was eigendom van de gemeente en Patrick Van Campen baatte er sinds 2012 de brasserie uit.

Maar van die succesvolle samenwerking bleef kort na de brand weinig meer over. De klanten van Van Campen organiseerden nog een benefiet om de zaakvoerder te steunen, maar dat bleek niet meer dan een pleister op een houten been. De relatie met de gemeente en de concessiehouder brouwerij Alken-Maes vertroebelden en zadelden Van Campen op met een financiële kater.

Nieuwe uitbater

Wanneer die in halfweg 2016 besloot om de zaak niet verder uit te baten, werd op zoek gegaan naar een nieuw uitbater. In september 2016 werd Pascal Van Himste aangeduid als nieuwe zaakvoerder. Hij is de uitbater van café Boesjkammeree en mede-eigenaar van restaurant M-Eatery, beide aan het station in Mechelen. Van Himste had grote plannen met de brasserie en wilde onder meer eigen groenten en kruiden kweken in de tuin.

De aannemer maakte zich sterk dat de zaak in de lente van 2017 zou kunnen openen. Maar intussen wordt nog steeds in geen enkele pot geroerd. Wanneer de zaak zal heropenen, blijft voorlopig een groot vraagteken en dat zorgt voor heel wat ergernissen bij zowat alle partijen.

Mikken op oktober

Het gemeentebestuur van Zemst maande de aannemer al meermaals aan om vaart te maken en schreef ook al enkele boetes uit omdat de werken te traag vorderen. Maar dat bracht vooralsnog niet veel zoden aan de dijk. “De werken blijven maar aanslepen”, zucht burgemeester Bart Coopman. “Bovendien werden bepaalde zaken verkeerd uitgevoerd en moesten we daar op zoek gaan naar oplossingen. Volgens de huidige planning zou de brasserie in oktober kunnen openen.”

De nieuwe zaakvoerder, Pascal Van Himste, durft zich echter niet meer vast te pinnen op een nieuwe datum. “Ik sta machteloos”, zegt Van Himste. “Vergeet niet, na de oplevering van de brasserie moet ik nog een eigen toets geven aan de zaak. De onzekerheid over de openingsdatum weegt zwaar op mij en op het personeel. Hoe lang kunnen zij nog geduld opbrengen voor deze situatie?”