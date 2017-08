Transfer van Blaise Matuidi naar Juventus is helemaal rond

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar de transfer van middenvelder Blaise Matuidi (30) van PSG naar Juventus is nu definitief rond. Dat melden de twee clubs op hun website. De Franse international tekent voor drie jaar en kost Juve 20 miljoen euro plus nog 10,5 miljoen euro aan eventuele bonussen

Matuidi kwam woensdag al aan in Turijn, en legde er de voorbije dagen zijn medische testen af. Nu die succesvol zijn afgerond, staat niets zijn transfer nog in de weg. Hij gaat bij zijn nieuwe club 3,5 miljoen euro per jaar verdienen.

Bij PSG werd de 52-voudig international vier keer Frans landskampioen, maar vorig seizoen moest Matuidi in de basiself plaatsruimen voor Adrien Rabiot.