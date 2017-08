Maak kennis met Keiko, de Japanse superfan die 9.371 km reisde voor vijf minuutjes Timmy Simons

Keiko trilt op haar korte beentjes, houdt de hand voor haar mond en slaakt een gedempte gil. “Oh my God. This is dream...” Daar staat hij: Timmy Simons. Haar God. De man voor wie ze helemaal alleen uit Japan komt, voor de tiende keer al. “Ik weet het. Ik ben een beetje crazy. Maar ik ben zo gelukkig.”

Look for me. I’m short. Bericht van Keiko, als ze donderdag arriveert aan het Jan Breydelstadion in Brugge. Handige tip: ze is inderdaad klein. Een twijgje van hooguit 1,50 meter, dat valt op tussen ...