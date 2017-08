Braziliaanse verdediger Gabriel Paulista ruilt Arsenal voor Valencia

Gabriel Paulista verlaat Arsenal en trekt naar Valencia. Dat hebben beide teams vrijdag bekendgemaakt. De 26-jarige verdediger tekent in Spanje een contract voor vijf seizoenen. Gabriel moet nog wel de medische keuring doorstaan bij Valencia.

Arsenal nam de Braziliaan begin 2015 over van Villarreal. De verdediger slaagde er echter niet in een vaste waarde te worden in het elftal van manager Arsène Wenger. In 2,5 jaar kwam hij tot 46 optredens in de Premier League. Gabriel won met Arsenal twee keer de FA Cup en één keer het Community Shield.

Valencia eindigde vorig seizoen op de twaalfde plaats in de Primera Division.

Las primeras palabras de Gabriel Paulista, de solidaridad hacia las víctimas y familiares del atentado de Barcelona #TotsSomBarcelona pic.twitter.com/FhFqoBZFwx — Valencia CF (@valenciacf) 18 augustus 2017