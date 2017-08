Trumps omstreden topstrateeg Steve Bannon verlaat Witte Huis: “Presidentschap Trump is voorbij”

Steve Bannon, voormalig voorzitter van het oerconservatieve Breitbart News en huidig chef-strateeg van Donald Trump, verlaat het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse krant New York Times en werd inmiddels bevestigd door de woordvoerster van de Amerikaanse president. “Het presidentschap van Trump is voorbij”, klonk het in een eerste reactie.

Vrijdag was zijn laatste “werkdag” als raadgever. In een communiqué zegt persverantwoordelijke Sarah Huckabee Sanders dat Bannon en stafchef John Kelly van het Witte Huis het “beiden eens waren dat dit Bannons laatste dag” zou worden.

Of Trump Steve K. Bannon heeft ontslagen, of de 63-jarige man zelf is opgestapt is niet helemaal duidelijk. Volgens een mededeling van het Witte Huis gebeurde het vertrek “in onderling overleg”. Hoewel het communiqué de gebruikelijke lofbetuigingen niet spaart, lijkt het onwaarschijnlijk dat Bannon uit eigen beweging is opgestapt.

De man staat bekend om zijn conservatieve, extreemrechtse ideeën en werkte de Amerikaanse president naar verluidt op de zenuwen door zijn talrijke lekken naar de pers. Die hadden tot doel zijn rivalen in het Witte Huis in diskrediet te brengen. Na de gebeurtenissen in Charlottesville vorig weekeinde bleek het moeilijke zaak voor Trump om het extreemrechtse geweld aldaar onvoorwaardelijk te veroordelen. Dinsdag verklaarde de president nog dat Bannon “geen racist” is.

Presidentschap voorbij

In een eerst reactie liet Bannon verstaan dat hij blijft vechten voor de Amerikaanse president. “Als er enige twijfel is, laat me duidelijk zijn: ik verlaat het Witte Huis en trek ten strijde voor Trump tegen zijn vijanden, in het Capitool, in de media en in de bedrijfswereld”, aldus Bannon in een gesprek met het financiële persbureau Bloomberg.

Tegenover The Weekly Standard liet hij dan weer verstaan dat het presidentschap van Trump voorbij is. “Het presidentschap waar we voor gevochten hebben, en uiteindelijk ook gewonnen hebben, is voorbij. We hebben nog steeds een grote beweging, en we kunnen nog steeds iets maken van het presidentschap van Trump. Maar dat presidentschap is wel voorbij. Het zal iets anders moeten worden”, klonk het licht cryptisch. In hetzelfde interview gaf bannon ook aan dat hij terug zal keren naar het oerconservatieve Breitbart News, waar hij een jaar geleden nog baas was.

Nog een adviseur opgestapt

Later vrijdag raakte trouwens ook bekend dat er een tweede adviseur is opgestapt. Het gaat om investeerder en miljardair Carl Icahn. Dat maakte de man zelf bekend.

Icahn adviseerde Trump rond de hervorming van regelgeving. Maar stopt daar dus mee. Er waren vragen gerezen over een belangenconflict tussen zijn rol als adviseur en zijn activiteit als zakenman. Icahn zegt op zijn eigen website nooit te hebben geprofiteerd van zijn rol als adviseur.

Carl Icahn. Foto: REUTERS

Anthony Scaramucci. Foto: Photo News

Exit Scaramucci

Op 21 juli had ook al Sean Spicer, de toenmalige woordvoerder van het Witte Huis, zijn ontslag aangeboden bij de president en werd hij vervangen door Sarah Huckabee Sanders. Spicers ontslag was het gevolg van “onoverbrugbare meningsverschillen” met de vuilgebekte communicatiedirecteur Anthony Scaramucci. Amper een tiental dagen later volgde het ontslag vanScaramucci.

Die beweerde achteraf dat er mensen zijn in Washington die president Donald Trump tegenwerken. Het interview volgde op de publicatie van een telefoongesprek met een journalist van The New Yorker, waarin Scaramucci verbaal hard uithaalt naar de stafchef van het Witte Huis, Reince Priebus. Ook stak hij een scheldtirade af tegen topadviseur Steve Bannon.

Foto: Photo News

“Strategische vervangingen op til”

“Wat in Washington aan de hand is... is dat de president geen vertegenwoordiger van het politieke establishment is, en dat is de reden waarom ze hem liever kwijt dan rijk zijn”, verklaarde Scaramucci aan George Stephanopoulos van ABC News. “Ik denk dat er elementen in Washington zijn, ook in het Witte Huis, die niet noodzakelijk geïnteresseerd zijn in de belangen van de presidentiële agenda”. Op de vraag of hij ook enkele namen wilde noemen, zei hij dat hij al namen had genoemd en dat er binnenkort strategische vervangingen volgen. Hij zei echter ook dat de president meer “loyale mensen” nodig heeft om zijn agenda te kunnen uitvoeren.

De aanstelling van Scaramucci door Trump als directeur communicatie was omstreden en werd lange tijd tegengehouden door Reince Priebus. De stafchef stapte na de komst van Scaramucci zelf op. Hij werd vervangen door de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid, JohnKelly.

LEES OOK:

Zelfs de oerconservatieve chef-strateeg van Donald Trump haalt uit naar rechts-extremisten: “Het zijn losers, een bende clowns”

Is deze omstreden “bullebak” de echte president van de Verenigde Staten?

Vaticaan valt adviseur van Donald Trump aan