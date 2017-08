Deze jonge vrouw tapt de beste pinten van het land

Gent - Opzij, mannen! De beste pint van België wordt getapt door een vrouw. Jane Vermeiren (20) van café De Kroon op het Sint-Pietersplein is piepjong maar heeft al tonnen ervaring. Tijdens het kampioenschap van Stella Artois tapte ze alle concurrentie meedogenloos naar huis. “Toen ik zeven jaar was, tapte ik al pintjes in het café van mijn mama.”

“Wat drink je? Een pintje?” En hop, in drie seconden zet Jane Vermeiren (20) de perfecte pint voor mijn neus. Fris en met een royale schuimlaag. Het is twaalf uur ’s middags en we zitten in De Kroon op het Sint-Pietersplein, het café dat Vermeiren samen met haar mama runt. Een van de laatste volkscafés in de binnenstad. De stamgasten klinken nog eens op haar overwinning. “Fier dat we zijn op ons Jane”, klinkt het.

Je zou voor minder. Als allerjongste kandidate kroonde Vermeiren zich vorig weekend in Eindhout tot Belgische tapkampioene. “Tja, ik ben in de stiel geboren. Mijn mama heeft altijd een café gehad. Toen ik zeven jaar was, stond ik al bij haar achter de toog pintjes te tappen. Zij heeft me de basis geleerd. Sindsdien is tappen een echte passie geworden.”

Vermeiren verveelde zich op de schoolbanken en nam twee jaar geleden samen met haar mama café De Kroon over. Plots kwam haar tapcarrière in een stroomversnelling. “Ik heb toen van AB InBev een tapcursus gekregen. Ze zagen meteen potentieel in mij. De stap naar een intensieve training om mee te doen aan het kampioenschap was snel genomen. Mijn taptechniek zat al goed, maar er waren nog een reeks finesses die ik onder de knie moest krijgen. Afwassen, afschuimen, de pint mooi presenteren.”

Tijdens de wedstrijd kwam ze na een dag battlen (lees: pinten tappen tegen een andere kandidaat onder het oog van een strenge jury) als beste uit de bus. “Ik was nochtans zó zenuwachtig. Mijn handen, mijn benen, mijn glazen... Alles trilde. Ik kan nog altijd niet geloven dat ik gewonnen heb.”

Mannenwereld

Dat ze jong is en vrouw, maakt haar des te trotser. Vermeiren zegt het stellig: pinten tappen is géén privilege voor mannen. “Meer zelfs, tijdens de wedstrijd tapten de vrouwen de mannen meteen naar huis. Het mag eens gedaan zijn met bier als een mannenzaak te beschouwen. Als ik op café ga, drink ik ook altijd bier.”

De stamgasten gniffelen, de gigantische trofee staat te blinken op de toog. Ondanks alles blijft het tapwonder nuchter bij haar overwinning. “De druk ligt nu wel hoger. Iedereen verwacht nu altijd een perfect getapte pint. Maar in het café heb ik geen tijd om zo secuur te tappen als op het kampioenschap. Het moet hier een pak rapper gaan.”

Het deert de stamgasten niet. Ze blijven fan. “Als Jane ons pintje heeft getapt, weten we dat het tiptop in orde is. Santé!”