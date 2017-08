Daarom zie je binnenkort geen visjes, bananen of treintjes meer op onze stranden

Oostende / Middelkerke - Begin september worden twintig strandoriëntatiepalen geveild. “Ik wil dat elke paal een goede plaats krijgt”, zegt bedenker Dominiek Vervaecke.

De strandoriëntatiepalen werden 27 jaar geleden bedacht door Dominiek Vervaecke om te vermijden dat zijn kinderen zouden verloren lopen. Zijn dochters Inne en Bie zijn runnen inmiddels mee het bedrijf. Na succesvolle jaren zijn de palen met het visje, de banaan of het treintje aan de Belgische kust minder geliefd bij de kustgemeenten. Enkele jaren geleden moesten de palen weg, maar er kwam nooit een eenvormig ander systeem in de plaats.

“Onze palen staan nog in Oostende en Middelkerke die ze kochten. En ze staan ook in zeventig badplaatsen in Frankrijk, Spanje en Italië. Vroeger werden de palen via sponsoring geschonken aan de gemeenten, nu moeten ze die kopen”, zegt Inne.

Stockverkoop

Vader Vervaecke sloeg vroeger de palen op in een loods in het havengebied waar ze ook hersteld werden. “Maar de loods wordt afgebroken en daarom houden we een stockverkoop”, zegt hij. “Twintig palen gaan de deur uit en we hopen dat ze terechtkomen bij organisaties met een sociaal engagement zoals vakantiecentra, asielcentra, scholen, jeugdverenigingen of speeltuinen. Maar uiteraard mogen ook kustbewoners die een band hebben met een figuurtje zo'n paal kopen. De voornaamste zorg is dat elke paal een goede plaats krijgt.”

Wat een paal zal kosten, wordt op 2 en 3 september bepaald tijdens een kijkdag in de Victorialaan. Ook andere zaken uit het verleden moeten de deur uit: antiverdwaalarmbandjes, gadgets en spiksplinternieuwe redderskledij. “Het gaat om oranje jasjes, T-shirts en truien met het oude logo met blauwe golf. We denken dat ook daarvoor wel gegadigden zijn”, klinkt het.