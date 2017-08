Trop is te veel: deze straat slikt 423 bussen per dag

Brugge - De bewoners van de Vlamingstraat, Sint-Jorisstraat hebben de zwarte vlag uitgehangen, als protest tegen de aanhoudende overlast van bussen van De Lijn. “Verschillende mensen zijn al vertrokken, en zelf heb ik ook al aan verhuizen gedacht.”

423 bussen per dag is te veel: die duidelijke boodschap prijkt sinds kort op tientallen huizen in de Sint-Jorisstraat, Vlamingdam en een deel van de Vlamingstraat. Daarmee, en met zwarte vlaggen, protesteren de bewoners tegen de vele bussen die sinds 2014 door de straat rijden. En de vele bussen laten sporen na: het wegdek verslechtert met de dag en bewoners klagen over geluidsoverlast en barsten in de muren. De bewoners protesteerden lang in stilte, maar nu mag het voor iedereen duidelijk zijn: de bussen zijn niet welkom in de straat.

Marc Wittevrongel woont al een dertigtal jaar in de Vlamingdam, en vindt de situatie niet langer houdbaar. “Van de eerste bus rond 5.20 uur 's ochtends tot de laatste nachtbus: bijna de klok rond denderen ze door de straat. Waar dat mogelijk is, verhuizen bewoners hun slaapkamer naar de achterkant van het huis.”

Heraanleg

Ook Astrid Debaere uit de Sint-Jorisstraat hing de zwarte vlag op. “Het is niet meer leefbaar. Er zijn al enkele mensen vertrokken, en zelf heb ik ook al aan verhuizen gedacht”, zegt ze.

De problemen begonnen in 2014, toen bij de heraanleg van de Geldmuntstraat-Noordzandstraat de bussen via de Sint-Jorisstraat naar de ring werden omgeleid. Maar na de werken werd de oorspronkelijke verkeerssituatie nooit hersteld.

De Lijn wil nochtans wel opnieuw door de Geldmuntstraat-Noordzandstraat rijden, maar daar is de stad, die pleit voor kleinere stadsbusjes, geen fan van. “We hebben alle begrip voor bewoners van de straten die hinder ervaren, maar een oplossing vinden is niet gemakkelijk. Al blijven we daar, samen met de stad, wel naar zoeken”, zegt Inge Debruyne, woordvoerder van De Lijn West-Vlaanderen.

Prioriteit voor Kruispoortbrug

Burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) schuift de hete aardappel door naar de Vlaamse overheid. Hoogste prioriteit: een nieuwe Kruispoortbrug. Die is immers nodig voor omleidingen bij verschillende geplande wegenwerken. Ook de heraanleg van de Sint-Jorisstraat staat op de planning, naar verluidt voor 2020, en een beter wegdek zou al een deel van het probleem oplossen.

“Als baas over de bruggen en over De Lijn kan de Vlaamse regering ons op beide fronten helpen”, zegt Landuyt. “Mits wat goede wil hoeft dat ook niet tot 2020 te duren.”