Waarom dit Belgisch-Nederlandse koppel liefst 24 keer gaat trouwen in 24 verschillende landen

Trouwen in alle 24 landen waar het holebihuwelijk legaal is, op dik een jaar tijd. Dat is het grootse plan van de Antwerpse Fleur Pierets (43) en haar vrouw Julian Boom (39). Om er achteraf een foto- en videotentoonstelling rond te bouwen. Maar ook om de wereld te tonen dat er in 170 landen nog altijd géén huwelijksgelijkheid is.