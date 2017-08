Pro League moedigt Belgische voetbalclubs aan minuut stilte te houden

Brussel - De Pro League moedigt de 24 Belgische profclubs aan het komende voetbalweekend een minuut stilte te houden ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag van donderdagavond in Barcelona en Cambris. Dat heeft CEO Pierre François vrijdag laten weten.

In tegenstelling tot in de Spaanse, Duitse en Franse voetbalcompetities wil de Pro League haar clubs niet verplichten tot een minuut stilte. “We sporen de clubs aan iets te organiseren. Als ze beslissen hommage te brengen, kiezen zelf onder welke vorm”, zei François vrijdagavond. “Ik ben persoonlijk erg getroffen door de gebeurtenissen in Catalonië, die de hele wereld aanbelangen. Maar een voetbalterrein moet ook geen constante herinnering aan tragedie en politieke impasse worden. Daarom laten we elke club vrij zelf de keuze te maken.”

Tijdens de openingswedstrijd van de vierde speeldag zullen de spelers van Standard en Zulte Waregem op Sclessin een zwarte rouwband dragen.