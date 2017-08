Waarom al onze nationale vrouwenteams een man als coach hebben

Feministen ontwaakt! Is de topsport een taai bastion van vrouwonvriendelijkheid? Want onze nationale damesteams worden allemaal geleid door een mannelijke coach en ook bij de topclubs oogt het glazen plafond nog barstenvrij. Sportwereld goes Flair: waarom hij wel en zij niet? Vijf bondscoaches zoeken zich een weg in de verschillen tussen mannen en vrouwen.