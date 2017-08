Ook voorlaatste week van zomervakantie brengt geen beterschap: regen en onweer op komst

Echt schitterend weer hebben we deze zomervakantie niet gezien en daar zal tijdens de voorlaatste week weinig aan veranderen. De komende dagen blijven bewolkt met kans op regen. Woensdag mogen we ook opnieuw onweersbuien verwachten.

Zaterdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien. In de loop van de dag wordt het vanaf het westen opnieuw droger, terwijl in het oosten van het land de kans op buien toeneemt en een lokale donderslag niet uitgesloten is. De temperaturen stijgen tot 15 à 17 graden in Hoog-België en tot 19 à 21 graden in de rest van het land.

Zondagochtend krijgen we droog weer met vaak brede opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking echter toe, met vooral over het noorden van het land enkele buitjes. We verwachten maxima van 16 tot 18 graden in de Ardennen en van 19 tot 21 graden elders.

Maandag bereikt een storing ons land met vooral ’s ochtends wat lichte regen in het westen. In de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, maar blijft het zwaarbewolkt. De maxima liggen in de buurt van 21 graden in het centrum van het land bij een zwakke wind uit veranderlijke richting.

Dinsdag wordt het wisselend bewolkt met een kans op wat lichte neerslag. Maximumtemperaturen tot 22 à 23 graden. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen, later voornamelijk uit het noordoosten.

Woensdag begint zonnig, maar in de loop van de dag wordt het onstabiel en neemt de kans op onweer toe. In het centrum verwachten we maxima rond 23 of 24 graden.

Donderdag en vrijdag krijgen we wisselvallig weer met een kans op lichte neerslag. Donderdag stijgen de temperaturen tot 22 à 23 graden, vrijdag wordt het mogelijk iets warmer.