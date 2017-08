Invaller Tielemans wint derde keer op rij met Monaco

Brussel - Youri Tielemans heeft op de derde speeldag in Frankrijk een derde invalbeurt op drie speeldagen gemaakt voor AS Monaco. Hij mocht in minuut 91 nog even opdraven in en tegen Metz, dat met 0-1 opzij werd gezet.

Tielemans, die in juli voor 25 miljoen euro naar landskampioen Monaco trok, mocht op de eerste twee speeldagen ook al invallen. Dit keer ging het om een wel erg korte verschijning, want Tielemans mocht pas in de blessuretijd van de bank komen om Radamel Falcao te vervangen. Die had een klein kwartier eerder (78.) de beslissende treffer gemaakt. Moncao was de hele wedstrijd baas, maar moest dus lang wachten op de bevrijdende treffer. Eerder trof Carrillo de paal.

Invaller Carrillo kopt de beste kans van de wedstrijd tegen de paal. Nog altijd 0-0! #FCMASM pic.twitter.com/527u9qOssW — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 18 augustus 2017

Monaco is goed aan de competitie begonnen, want het telt negen op negen. Met het einde van vorig seizoen meegerekend won het nu al 15 wedstrijden op rij, een clubrecord. Tielemans startte in de verloren supercup tegen PSG, waarin hij een sterke indruk maakte. In de Ligue 1 wachtte hij nog op zijn eerste basisplaats.