Voor het eerst sinds 2010 weer meer agressie op de trein

Agressie tegen personeel van de NMBS veroorzaakte in de eerste drie maanden van het jaar 628 dagen arbeidsongeschiktheid. Voor het eerst in jaren blijkt de agressie op de trein weer toe te nemen. “Een maatschappelijke trend die we voor 200 procent moeten tegengaan”, zegt Luc Piens van ACV Spoor.

292 gevallen van agressie tegen haar personeel. Zoveel telde de NMBS in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat zijn er meer dan drie per dag. Voor het eerst sinds 2010 zit de agressie tegen het treinpersoneel daarmee in de lift. Het goede nieuws is dat het aantal slagen en verwondingen wel terugvalt. De stijging zit vooral in de verbale agressie en “licht handgemeen”. Alles bijeen moest de NMBS 628 dagen arbeidsongeschiktheid opvangen.

Voornaamste slachtoffers zijn het personeel op de treinen. 238 keer werden zij geviseerd. Commerciële disputen – discussies over tickets en dergelijke – zijn in meer dan de helft van de gevallen de aanleiding voor de agressie. “Vroeger was er meer controle voor je de trein opstapte”, zegt Luc Piens van ACV Spoor. “Nu is die weggevallen en moeten mensen hun tickets kopen aan betaalautomaten. Dat mag geen excuus zijn om daar voorbij te lopen en je kans te wagen. De controle gebeurt nu op de trein en dat kan tot aanvaringen leiden met conducteurs.”

Ook de vertrekprocedure veroorzaakt geregeld problemen. Als een conducteur het vertreksein heeft gegeven, mag niemand de trein meer op. Niet iedereen kan dat verkroppen: 16 procent van de gevallen van agressie begint op dat moment. Andere oorzaken als alcoholgebruik of racisme leiden in mindere mate tot problemen.

- Klik hier om de infografiek in groter formaat te bekijken -

Direct bestraft

De helft van de agressors blijft onbekend, de andere helft kunnen de ordediensten ofwel direct inrekenen ofwel later identificeren. Die mogen het dan uitleggen voor de rechtbank.

“De overheid heeft al enkele maatregelen getroffen om agressie tegen dienstverleners tegen te gaan”, zegt Piens. “Wie zich daaraan schuldig maakt, krijgt zwaardere straffen opgelegd. Ik zou ook pleiten voor een vorm van snelrecht, zodat de schuldigen direct bestraft worden.”

Maar met bestraffing alleen zullen we er niet komen. “Agressie is een maatschappelijk gegeven”, zegt Piens. “Dat moeten we met zijn allen voor 200 procent tegengaan.”