Kirsten (‘The Sky Is the Limit’) heeft een verborgen talent

Het Kleine Geheim van Mi & Mo, zo heet het eerste kinderboek van Kirsten Janssens (foto) – u kent haar uit ‘The Sky Is the Limit’, van de warrige relatiestatus met Jan Kriekels. Daarvoor werkte ze samen met haar beste vriendin, illustratrice Inge Sourbron.

Het verhaal gaat over een planeet, ver van de Aarde, waar gekke wezentjes tonen hoe liefde echt werkt. Dat klinkt wollig? Dan las u het woordje uitleg in het persbericht nog niet, over waar Janssens het idee haalde: “Kirsten las elke avond het boek The Secret(interna­tionale bestseller over het realiseren van geluk, nvdr.) voor aan haar dochtertje Helena, maar omdat het soms wat moeilijk te begrijpen was voor een 6-jarige vroeg Helena aan haar mama: Mams, ik wil de kracht van de liefde ook leren. Kan jij iets voor mij schrijven?”