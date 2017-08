Callboys ‘vegen’ over het publiek op Pukkelpop

“En nu vegen!” De ­Petit Bazar leek vrijdag even een volwaardig podium: een volle vlakte kwam opdagen voor de dj-set van Callboys Jay Vleugels (Rik Verheye), Devon Macharis (Matteo Simoni) en Randy Paret (Bart Hollanders).

Nu ja, dj-set? “Bart is de enige die kan draaien, en zelfs hij is geen groot licht”, grapt regisseur en presentator-van-dienst Jan Eelen. “Het begon als mop op Werchter, nu staan we hier voor een vol plein. Maar kijk, er zit al een opbouw in de show.” (lacht)

Onder het goedkeurende oog van Chokri Mahassine legde Hollanders de ene foute schijf na de andere op, toonde Verheye zijn blote kont en dook Simoni het publiek in. Letterlijk op handen gedragen worden, heet dat.