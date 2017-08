Kara verklaart waarom hij bij Anderlecht blijft

Als het schip nog geen rechte koers vaart, geeft de gezagvoerder het roer niet uit handen.Kara Mbodj (27) tekende een fel verbeterd contract bij Anderlecht tot 2020 en besloot om (voorlopig) te blijven. Als leider in de kleedkamer moet de Senegalees nu het tij helpen te keren na de 4 op 9. Kara blonk zijn gouden ring en halsketting op en ging geen thema uit de weg.

Gemiste start

Eén goal in drie matchen en 4 op 9: Anderlecht miste zijn start en moet zondag winnen van STVV. “De ploeg draait nog niet en het is normaal dat de media daarover praten. Maar ik noem het geen crisis. Dit zijn zaken die gebeuren. Neen, het ligt niet aan een nieuwe speelstijl die gefocust is op meer balbezit. Onze trainer doet namelijk niets anders dan vorig seizoen. Het enige dat veranderd is, zijn de nieuwkomers die we moeten inpassen. Maar met deze spelers zouden we toch veel meer moeten scoren. Tegen Sint-Truiden moet iedereen opstaan.”

Nieuw contract

Kara tekende bij tot 2020. Nu plakt er wel weer een hoge prijs op zijn hoofd in plaats van het gelimiteerde bedrag waarvoor Anderlecht hem eerst wilde laten gaan omdat hij in januari een transfer naar Leicester liet schieten. “Als alle partijen er beter van worden, kan een transfer nog, maar voorlopig besloot ik om te blijven. Of ik hier nu bij de best betaalden ben? Ach, geld is niet het belangrijkste, want anders zat ik nu in Turkije waar een topclub me eerder al een gigantisch voorstel deed. Als ik hier ooit wegga, zal het voor een ploeg zijn die in mijn ogen groter is dan Anderlecht. Daarmee zeg ik niet dat Mbemba of Defour, die naar Engelse subtoppers gingen, fout kozen. Als ik met Anderlecht Champions League speel, lijkt me dat het beste voor mijn evolutie. Wie weet sluit ik hier mijn carrière wel af.”

