Moeskroen-trainer Rednic: “Ik loof een miljoen uit voor wie kan bewijzen dat ik geld pakte op transfers”

Intrigerende figuur, die Mircea Rednic (55), trainer van Moeskroen en in het verleden bij Standard en AA Gent. Een hardvochtige Roemeen op het veld, een gezellige Bourgondiër ernaast. Miljonair ook, bestuurder van een Bentley, gevoelig voor spelers met overgewicht, maar wel sukkelend met de gezondheid. En zelfs kolonel in het leger. Maar wel iemand met de perceptie tegen. En dat bij Moeskroen, ook al een club met een reukje. “Ik loof een miljoen uit voor wie kan bewijzen dat ik geld pakte op transfers.”

Een degradatiekandidaat met een trainer in een Bentley, het zou vreemd ogen. Maar zie, de degradatiekandidaat nummer één klopte KV Oostende én Lokeren. En dat terwijl er geen eersteklasser is die zo veel antipathie oproept.

“Dat heb ik gevoeld toen we de vorige jaren om onze licentie streden. Hoe andere clubs samenspanden om ons toch maar uit eerste klasse te krijgen, dat verbaasde me wel. Dat is begonnen toen Moeskroen in 2013 steeg en nog in handen was van Lille. Dat vond iedereen abnormaal. Vandaag doet elke ploeg in 1B het bijna: Monaco heeft Cercle, Leicester heeft OH Leuven...”

En nadien werd het overgenomen door een Maltese vennootschap waar spelersmakelaars achter schuilgaan. Glen De Boeck, uw ontslagen voorganger, kreeg interne kritiek omdat hij ­bepaalde spelers onvoldoende in de etalage zette.

“Ik accepteer dat soort zaken niet. Ik heb het niet meegemaakt. Nog niet. (lacht) Dit seizoen is er geen enkele transfer gekomen zonder mijn zegen. Dat was een van mijn eisen om hier door te gaan. Als ik straks op straat sta, is het mijn fout.”

“Na drie moeilijke jaren had de club wel oren naar een andere aanpak. Ik wilde geen huurlingen meer die hier even passeerden, alleen spelers die echt nog willen werken. Maar als er mij goeie spelers worden voorgesteld, dan weiger ik die niet. Ik heb in Roemenië, via mijn dochter die spelersmakelaar is, een scoutingsbureau. Oud-spelers met veel contacten die mij veel informatie bezorgen over spelers.”

Hier in Moeskroen hebt u zelfs al spelers via uw dochter laten komen. Vorig seizoen onder meer Matulevicius, deze zomer Yannis Mbombo?

“Met Mbombo heeft ze niets te maken. Matulevicius, dat klopt. Maar dat was een international die ons geholpen heeft. Ik weet hoeveel er geroddeld wordt . Wel, ik loof een miljoen uit aan de speler of manager die zegt dat ik hem een commissie heb uitbetaald. In Roemenië heb ik daar al een pak processen over gevoerd. Ik heb ze allemaal gewonnen.”

Hoe komt het dat zakenman Rednic zich een Bentley kan veroorloven? Waarom durfde hij er vorig jaar niet mee naar de club te komen? Waarom coacht hij voor het plezier en niet voor het geld? Waarom mogen zijn spelers wijn drinken en geen cola? En hoe komt hij aan de titel van kolonel in het Roemeense leger? U leest het allemaal hier in het uitgebreide interview in onze N+ zone.