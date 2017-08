CLUBNIEUWS. Er valt alweer een voetbal-Belg uit bij AA Gent, Anderlecht dit weekend zonder Teo?

AA Gent (op Moeskroen) en Anderlecht (thuis tegen STVV) staan na enkele mindere prestaties voor belangrijke wedstrijden dit weekend in de Jupiler Pro League. Maar beide teams kampen met ongelegen blessureleed. Ook van de andere eersteklassers is er héél wat nieuws.

AA GENT. Met Birger Verstraete valt weer voetbal-Belg uit

Birger Verstraete mist de partij op ­ Moeskroen door een knieblessure. De centrale middenvelder die recent ook enkele keren als rechterflank werd uitgespeeld, is ­zeker out en kreeg zelfs een inspuiting. Ook Thomas Matton is vermoedelijk nog ettelijke weken onbeschikbaar wegens een achillespeesblessure.

Hierdoor ziet Hein Vanhaezebrouck het aantal beschikbare voetbal-Belgen nog maar eens verminderen. Kenny Saief verblijft nog steeds in het UZ, maar is aan de beterhand na een infectie tijdens zijn evalidatie na een operatie voor pubalgie. Thomas Foket (hart) en ­Renato ­Neto (knie) zijn geregeld aanwezig op het Gentse oefencomplex, maar hebben nog een lange revalidatie voor de boeg.

ANDERLECHT. Teodorczyk onzeker voor STVV

Anderlecht moet het dit weekend zonder Adrien Trebel doen, maar ook spits Lukasz Teodorczyk is onzeker. De Pool heeft last van de schouder na een val. Indien hij niet fit raakt, komt Silvère Ganvoula

sowieso bij de selectie. Alexandru Chipciu (dij) kon wel weer gewoon trainen en is speelklaar. De kans bestaat dat René Weiler iets zal wijzigen aan zijn rechterflank die vorige week op Charleroi niet draaide. Massimo Bruno en zelfs de jonge Sowah mogen hopen op speelminuten.

ANDERLECHT. Roef: liever Excelsior dan Waasland-Beveren?

Hoewel er van Mile Svilar nog geen spoor is, staat Anderlecht op het punt Davy Roef zijn fiat te geven voor een uitleenbeurt. De twee meest concrete pistes die hij heeftzijn Excelsior Rotterdam en Waasland-Beveren. Beide teams wachten op hem, maarRoef lijkt een lichte voorkeur te hebben voor Excelsior. Daar onderging huidig doelman Damen vorig jaar twee knieoperaties en ziet Roef de beste kansen om zich verder te ontwikkelen.

ANDERLECHT. Obradovic miste geboorte zoontje

Proficiat, Ivan Obradovic. De linksback van Anderlecht is – op 20 juli al – voor de tweede keer vader geworden. Hij had al een zoontje Maksim en nu kwam Victor erbij. Het plan was sowieso dat zijn vrouw Milica zou bevallen in hun vaderland Servië, maar Victor kwam een week vroeger dan gepland waardoor Obradovic niet meer de tijd had om vanuit Brussel in Belgrado te raken. Hij miste dus de bevalling en kon nog niet uitgebreid genieten van zijn zoontje. Ook nu vertoeft zijn gezin nog in Servië, terwijl Obradovic in Brussel verblijft. Na de interlandbreak komt de hele familie terug naar België voor meer quality time.

KV MECHELEN. Filipovic vervangt El Messaoudi

Zonder de geblesseerde Ahmed El Messaoudi kiest Ferrera straks wellicht voor Zeljko Filipovic als buffer voor de verdediging. Voor de rest worden er weinig verrassingen verwacht in de Mechelse basiself, al solliciteerden de goed ingevallen Andy Kawaya en doelpuntenmaker Tim Matthys vorig weekend tegen AA Gent naar hun eerste basisplaats. Uros Vitas is terug fit na een blessure aan de heup maar moet zich wellicht opnieuw tevredenstellen met een plaats op de bank.

KRC GENK. Mata of Maehle in de basis?

Clinton Mata zit in de selectie voor de wedstrijd tegen Charleroi, het is nog afwachten of hij tegen zijn ex-ploeg meteen de voorkeur krijgt op Maehle. Voor Uronen komt de match net te vroeg, hij viert zijn rentree maandag met de beloften tegen Anderlecht. Naranjo valt net zoals vorige week naast de wedstrijdkern.

KV KORTRIJK. Op zoek naar middenvelder

KV Kortrijk zoekt een ander type zodat middenvelder Lukas Van Eenoo (26) weer mag uitgeleend worden of zelfs definitief mag verkocht worden. De Griekse coach Anastasiou wil er graag nog een linksvoetige box-to-boxspeler bij.

MOESKROEN. Westerlo strijdt verder

Na het BAS vecht Westerlo de toegekende licentie voor Moeskroen ook aan bij de rechtbank van eerste aanleg. De procedure werd al ingeleid.