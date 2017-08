Belfius legt klanten zwijgplicht op over het geld dat die terugkrijgen

Brussel - Belfius heeft een aantal klanten een brief gestuurd met dreigende taal. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. Het gaat om mensen met een negatieve rente op hun woonlening.

Dat zijn klanten met een variabele rentevoet die onder nul is gezakt. Zij moeten geen rente op hun krediet betalen, maar krijgen zelfs geld terug.

Alleen krijgen ze stevige voorwaarden opgelegd. Zo moeten ze beloven om met niemand te communiceren over de bedragen die Belfius hen betaalt of over de voorafgaande onderhandelingen. Wie zich niet aan de regels houdt, moet de uitgekeerde som terugstorten, plus interest.

De bank heeft zich maandenlang verzet tegen de betaling van negatieve rentes.

N-VA-parlementslid Johan Klaps is geschokt door de houding van Belfius. Bij de bank erkent met dat de toon van de overeenkomst koel en hard overkomt, maar wijst men er op dat het om een puur juridisch gegeven gaat.