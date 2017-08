Twee zwaargewonden na hevige klap bij vermoedelijke straatrace

Boechout - Bij een zware crash op de Borsbeeksesteenweg in het Antwerpse Boechout zijn vrijdagnacht even na middernacht twee zwaargewonden gevallen. Een andere betrokken auto wordt nog opgespoord. Volgens VRT spraken getuigen van ‘een straatrace’.

Op de plaats waar het ongeval gebeurde, is de maximale snelheid 50 per uur. Volgens getuigen, zo meldt VRT, hielden twee auto’s die in de richting van Borsbeek een straatrace. Bij een inhaalmanoeuvre zou het zijn foutgelopen. Een van de twee auto’s ging van de weg en belandde in een grasveld.

De brandweer had meer dan een uur nodig om de twee inzittenden te bevrijden en moest het dak van de wagen afhalen. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse en de politie spoort de tweede auto op.