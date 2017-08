Met dit plan wil NASA de mensheid redden van de catastrofale uitbarsting van supervulkaan

Een paar weken geleden werden er nog 464 aardbevingen geregistreerd op een week tijd: het gebied in Yellowstone National Park waaronder een supervulkaan zit die de hele mensheid kan bedreigen. NASA wil die potentiële wereldramp met een ambitieus plan de kop indrukken.

De aardbevingen van eind juni in Yellowstone NPin de Verenigde Staten waren het hoogste aantal aardbevingen in het grote natuurpark in de voorbije jaren. Het waren geen grote aardbevingen, al zat er ook eentje tussen met een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Dat de aarde daar zo frequent beeft, is niet zo abnormaal: onder Yellowstone zit namelijk een supervulkaan.

Wereldwijd zijn er vermoedelijk 20 tot 40 van die supervulkanen. Een uitbarsting van zo’n vulkaan kan catastrofaal zijn en zelfs een potentiële wereldramp veroorzaken. Dat komt omdat zo’n uitbarsting bijvoorbeeld de voedselreserves van een groot deel van de bevolking kan aantasten. De reden daarvan ligt bij een zogenaamde “vulkanische winter”. Doordat het stof van de uitbarsting van de vulkaan zich in hogere luchtlagen nestelt, kan de temperatuur op aarde meerdere graden dalen.

Verwoestend, maar zeldzaam

Uitbarstingen van een supervulkaan zijn de meest verwoestende, maar tegelijk ook de zeldzaamste. Gemiddeld basten ze om de 100.000 jaar uit. Voor de supervulkaan onder Yellowstone is dat om de 600.000 jaar. Volgens vulkanologen is het net ongeveer 600.000 jaar geleden dat die supervulkaan nog eens tot eruptie kwam.

Moeten we ons dan zorgen maken? Experts zeggen van niet. De aardbevingen van eind juni zijn normaal en er zijn ook geen andere factoren die erop wijzen dat er de komende dagen, weken, maanden of jaren zo’n uitbarsting zit aan te komen. Toch wil NASA het zekere voor het onzekere nemen. De ruimtevaartorganisatie is daarom gestart met het opstellen van een ambitieus plan om de mogelijke desastreuze gevolgen van een uitbarsting af te wenden. “De bedreiging van een supervulkaan is wezenlijk groter dan die van een asteroïde of komeet”, zegt Brian Wilcox van NASA. “Maar er zijn gelijkenissen tussen de twee. Beide zijn mogelijke bedreigingen voor de mensheid”. Ook in de aanpak van die bedreigingen zijn er gelijkenissen tussen de twee. “Maar de wetenschap moet er dan wel in investeren en moet er ook tijdig aan beginnen.”

Geiser in Yellowstone Foto: Photo News

Elektriciteitsproductie

NASA houdt zich niet bezig met hoe we op zo’n uitbarsting zouden moeten reageren, maar kijkt vooral naar hoe de uitbarsting op zich vermeden kan worden. Wetenschappers van NASA onderzoeken daarom bijvoorbeeld hoe de magmakamer van supervulkanen onder controle kan gehouden worden. Wat de supervulkaan van Yellowstone betreft, wordt een deel van de hitte van in die magmakamers vrijgelaten via de warmwaterbronnen en geisers in het park. “Maar dat is niet voldoende. De hitte stapelt zich ondergrond op, want slechts 60 tot 70 procent ontsnapt via geisers.” Als die hitte zich blijft opstapelen, komt het uiteindelijk tot een explosie. De bedoeling van NASA is daarom om ervoor te zorgen dat er meer warmte dan die 60 tot 70 procent vrij komt. Dat wil de organisatie doen door water onder hoge druk in de magmakamer te pompen. Het water zou dan terug naar boven komen met een temperatuur van 350 graden Celcius. Door de energie die daardoor ook vrijkomt, kan er bovendien elektriciteit geproduceerd worden.

Al is ook dat niet zonder risico: het water zou in de magmakamer geraken door grote gaten te boren, en dat kan een eruptie uitlokken.

Duizenden jaren

Aan het project van NASA hangt een groot kostenplaatje: 3 miljard euro. Bovendien zullen er ook meerdere jaren over gaan voorleer er iets van het plan zichtbaar zal zijn. Meer nog: het gaat om decennia. En willen wetenschappers de supervulkaan onder Yellowstone vollédig laten afkoelen en zo dus in theorie inactief maken, dan gaat het om duizenden jaren. Maar dat lange termijndenken is volgens NASA wel nodig om de mensheid te redden van de catastrofale gevolgen van de superuitbarsting van de supervulkaan.