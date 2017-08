Hoofdverdachte van dodelijke mesaanval Finland is 18-jarige asielzoeker die het gemunt had op vrouwen

De Finse politie heeft vijf mensen opgepakt nadat vrijdagnamiddag meerdere mensen werden neergestoken op een marktplein in havenstad Turku. De aanval wordt intussen door de politie behandeld als een terreurdaad.

Bij die aanval op het marktplein vielen twee doden. De politie kon de dader in het been schieten en arresteren. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis en werd hij nog niet ondervraagd. Het gaat om een 18-jarige Marokkaan. De jongeman is een asielzoeker die vorig jaar in Finland aankwam, zo communiceerde de politie via een persbericht.

Vrijdag nog werd een klopjacht gestart naar mogelijke medeverdachten. Intussen zijn in die zoektocht vijf mensen opgepakt bij een inval in een appartement. “We onderzoeken nu wat hun rol is, maar we weten nog niet zeker in welke mate ze betrokken zijn bij de aanval”, klinkt het bij Markus Laine van de Finse politie. “Maar ze zijn alleszins wel in contact geweest met de hoofdverdachte.”

Foto: REUTERS

De dader had het gemunt op vrouwen. Dat concludeert de politie. De meeste slachtoffers zijn namelijk vrouwen.

Terreurdaad

Vrijdag werd nog gemeld dat de verdachte van de steekpartij niet verdacht wordt van terrorisme. Maar de politie gaat intussen uit van terreur, zo werd zaterdagvoormiddag gecommuniceerd. De veiligheidsmaatregelen in de luchthaven van de Finse hoofdstad Helsinki en in treinstations van de hoofdstad werden intussen verscherpt.

Twee doden, acht gewonden

Het incident gebeurde op het Puutori marktplein in het centrum van de Finse stad Turku, een havenstad in het zuidwesten van Finland. Bij de mesaanval kwamen twee mensen om het leven, twee vrouwen met de Finse nationaliteit: een vrouw van 67 en een meisje van 15. Zeker acht anderen raakten gewond. Het gaat om zes vrouwen en twee mannen die gewond raakten toen ze wilden tussenkomen. Drie mensen liggen in het ziekenhuis nog op intensieve zorgen.

Herdenking

Op het marktplein worden intussen tientallen bloemen gelegd en kaarsen gezet om de slachtoffers te gedenken en hun families te steunen. De vlaggen in Turku hangen zaterdag halfstok. Vrijdagavond was er al een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers in de kathedraal van Turku. Ook de Finse president was daarbij aanwezig.

Foto: AFP

Herdenkingsdienst in kathedraal Foto: AP

Foto: EPA