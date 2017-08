Wordt deze Sloveen de nieuwe concurrent van Teo?

Over twaalf dagen sluit de transfermarkt definitief haar deuren. Hoog tijd om nog wat koopjes te doen, en ook landskampioen Anderlecht kijkt voorzichtig rond. Vooral voorin kan paars-wit nog wat extra spankracht gebruiken, aangezien in de eerste drie competitiewedstrijden amper één doelpunt werd gemaakt. De Sloveense spits Robert Beric zou volgens de Franse sportkrant L’Équipe daardoor op de radar verschenen zijn.

De 26-jarige Beric speelt op dit moment voor AS Saint-Etienne, waar hij in 2015 voor bijna acht miljoen euro overkwam van het Oostenrijkse Rapid Wenen. Volgens L’Équipe zou de Franse club hem één seizoen willen uitlenen en zouden er intussen al beginnende gesprekken gestart zijn. Beric scoorde in 32 wedstrijden voor Saint-Etienne negen doelpunten. Sinds 2012 is hij ook Sloveens international: in negen interlands kwam hij één keer tot scoren. Bij paars-wit zou hij een concurrent worden van de haperende Teodorczyk, vorig jaar nochtans topscorer in de Belgische competitie, nieuwe aanwinst Onyekuru en de zeer wisselvallige Thelin.