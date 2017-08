Acht mensen gewond na mesaanval in Rusland, dader “uitgeschakeld”

Bij een mesaanval in Surgut in Rusland zijn acht mensen gewond geraakt. De aanvaller werd door de politie neergeschoten. Volgens een aantal bronnen is de dader dood.

De man stak voorbijgangers neer in Surgut, in centraal-Rusland. Gewapende agenten “schakelden de aanvaller daarna uit”, zo melden meerdere bronnen. Het is nog niet duidelijk wie de dader was en wat zijn motief was.

De slachtoffers werden ter plaatse verzorgd. Op Twitter circuleren beelden van de mogelijke dader.

TERROR IN RUSSIA: Muslim terrorist shot and eliminated by police after stabbing 8 pedestrians in the Russian city of Surgut. pic.twitter.com/FK73YVI5uL — Behind The News (@Behind__News) August 19, 2017

Lokale berichtgeving uit de stad, 2.100 kilometer ten oosten van Moskou, had het over verschillende gemaskerde daders. Maar dat bevestigen de autoriteiten niet. Surgut telt 300.000 inwoners en is het centrum van de olie-industrie in Siberië.

Bij een mesaanval vrijdag in Finland kwamen twee mensen om het leven.