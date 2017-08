Agenten posten hilarische foto op sociale media: is dit de slechtst verstopte inbreker ter wereld?

“Als ik hen niet zie, zullen zij mij ook wel niet zien.” Dat is vermoedelijk wat de Brit Jan Sivak (30) dacht toen hij zich probeerde te verbergen voor de politie. Maar niets was minder waar. Zijn opmerkelijke poging om zich te verstoppen leidde zelfs tot grote hilariteit bij de agenten die hem vonden.

Jan Sivak werd begin juli gezocht door de politie omdat hij niet was komen opdagen in de rechtbank. Hij moest er terechtstaan voor diefstal in een fastfoodzaak eerder dit jaar. Maar de man was gevlucht.

Een goede schuilplaats had hij echter niet gevonden. Dat werd duidelijk toen de politie hem aantrof in zijn huis in de Engelse stad Halifax. Zijn poging om zich te verstoppen was zelfs zo grappig dat de agenten een foto postten op sociale media. “Een prijs tijdens het kampioenschap verstoppertje zal hij zeker niet winnen”, schreven ze erbij.

Foto: Facebook/West Yorkshire Police

In de rechtbank van Bradford werd hij vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met twaalf maanden uitstel. Hij kreeg ook een werkstraf van 250 uur opgelegd.

“Je moet nu echt beslissen welke richting je leven zal uitgaan”, zei de rechter. “Je was een hardwerkende man, maar bent in het foute milieu beland. Dit moet stoppen.”