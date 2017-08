De dood van deze jonge vrouw in zwembad van all-in resort was een raadsel. Nu wordt er meer duidelijk

Toen Abbey Conner in januari om het leven kwam in een all-inresort in Mexico, leek dat een spijtig ongeval. Maar uit getuigenissen van andere hotelgasten leek er al snel veel meer aan de hand. Nu, zeven maanden na haar dood, is er eindelijk meer duidelijkheid over de doodsoorzaak.

Abbey Conner was dolgelukkig dat ze in januari op vakantie kon gaan naar Mexico. De examens van de 20-jarige studente zaten erop en dus was ze vastbesloten het er samen met haar broer goed van te pakken in het all-inresort Paraiso Del Mar.

Na het drinken van wat shots onder hen en daarna ook met een groep andere hotelgangers liep het echter verkeerd op 12 januari. De studente uit Wisconsin en haar broer werden wakker in een ambulance nadat ze bewusteloos aangetroffen waren in het zwembad van het hotel.

“Niet mogelijk”

“Ik heb vijf jaar aan de universiteit gestudeerd en kan dus wel wat drinken”, zegt de 22-jarige Austin Conner in The Journal Sentinel. “Het is gewoon niet mogelijk dat ik met mijn gezicht naar beneden in het zwembad in slaap gevallen ben. Er moet iets in onze drank gedaan zijn.”

De jongeman werd weer beter na de behandeling in het ziekenhuis, maar zijn zus kwam niet meer bij bewustzijn. Zij bleek een gebroken sleutelbeen en ernstige hersenschade te hebben opgelopen. Ze werd hersendood verklaard, waarna haar ouders de moeilijkste beslissing uit hun leven moesten nemen. Ze besloten haar los te koppelen van het beademingstoestel.

Antwoorden

De familie van het slachtoffer eiste sindsdien antwoorden van het resort. De dood van de studente werd geklasseerd als een accidenteel overlijden, maar daar twijfelden haar nabestaanden fel aan. Zo erg zelfs dat ze een advocaat in de arm namen om mee uit te zoeken wat er gebeurd was in Mexico.

De advocaat trok er verder op uit en ontdekte enkele op zijn minst opmerkelijke zaken. “Ze serveren er alcoholische dranken met alcohol van bedenkelijke kwaliteit en in veel te grote hoeveelheden en mengen allerlei soorten drank door elkaar”, staat in het rapport van Ramirez.

Vergiftigde alcohol

Zijn ontdekkingen blijken nu te kloppen. De dood van Abbey wordt officieel gelinkt aan een duistere alcoholhandel in Mexico.

Vorige week namen de Mexicaanse autoriteiten nog 38.000 liter gevaarlijke alcohol in beslag. Ze sloten ook twee bars in de toeristische hotspots van Playa del Carmen en Cancun. Een van die bars was in het hotel waar Abbey bewusteloos werd gevonden.

Ook heel wat andere mensen hebben intussen geklaagd over gelijkaardige zaken in resorts van Iberostar. Ze klaagden allemaal over ziekte, black-outs en blessures nadat ze er de voorbije maanden gedronken hadden. Allemaal dachten ze dat ze gedrogeerd werden of dat de alcohol vergiftigd was.