Broer (11) en zus (13) uit Duffel veilig en wel teruggevonden

Duffel - Twee kinderen uit Duffel, Liam (11) en Elise (13), werden zaterdag door Child Focus als vermist opgegeven. De broer en zus verdwenen gisteren, op vrijdag 18 augustus. Child Focus meldde zaterdagavond dat de twee tieners “veilig en wel zijn teruggevonden”.

“De kinderen zijn vrijdag op een onduidelijk tijdstip vertrokken, vermoedelijk elk met een fiets”, zei Dirk Depover van Child Focus. “Gezien hun jonge leeftijd, en omdat ze zich per fiets snel over een uitgestrekt gebied kunnen verplaatsen, werd uit voorzorg beslist om opsporingsberichten uit te sturen. Verder spelen er momenteel geen bijkomende onrustwekkende elementen mee. Het is nu vooral aan de orde dat mensen het melden indien ze de kinderen opmerken.”

De twee tieners werden zaterdagavond “veilig en wel teruggevonden”, communiceerde Child Focus via Twitter.

Liam #MERCKX is veilig en wel teruggevonden.

