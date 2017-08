Hier heeft Jennifer Aniston enorm veel spijt van in haar leven

Hollywoodactrice Jennifer Aniston heeft van één ding veel spijt in haar leven: het feit dat ze vroeger zo verslaafd was aan een gebruinde huid dat ze onbeschermd ging zonnen. Dat vertelt ze in een interview met de Australische lifestylesite Now To Love.

De 48-jarige ster, die vandaag ambassadrice is van cosmeticamerk Aveda, geeft toe dat ze in het verleden vaak onbeschermd in de zon is gegaan. “Ik hou van de zon, ik hou er zelfs heel veel van. Toen ik nog een babe was, was ik altijd bruin. Ik was er dol op. Maar mijn grootste beautyblunder ooit was onbeschermd zonnen. Ik smeerde me in met babyolie. Wat dacht ik wel? Laat het een waarschuwing zijn: draag zonnecrème”, zegt ze.

Vandaag gaat ze nooit meer zonder de deur uit en tikt ze vriendinnen die het smeersel achterwege laten op de vingers. “Als ik met vriendinnen naar het strand ga, schreeuwen hun kinderen vaak dat ze geen zonnecrème willen dragen, maar ze zullen hoe dan ook moeten leren dat het belangrijk is”, voegt ze eraan toe.