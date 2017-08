Prins William overtrad belangrijke regel in Duitsland

Het is geen geheim dat de Britse royals zeer strikte, soms bizarre, regels opgedrongen krijgen. Maar af en toe wordt er eentje verbroken. Deze keer was het prins William die een protocol aan zijn laars lapte.<

In juli waren de Britse prins William, zijn vrouw Kate Middleton en hun kinderen op een diplomatiek bezoek in Duitsland. Omdat de focus op hun visites, de kinderen en de outfits van Kate lagen, gebeurde er haast onopvallend iets bijzonders. Toen de vier weer naar huis vlogen, brak het gezin een belangrijke regel: prins William en zijn zoontje prins George zaten in hetzelfde vliegtuig.

Dat mag eigenlijk niet omdat zowel prins Williams als zijn zoon troonopvolgers zijn. Indien het vliegtuig zou crashen, is het Britse volk niet één maar in een klap twee toekomstige koningen kwijt. Geen enkele van William zijn voorgangers heeft ooit samen met zijn kinderen die kans maakten op de troon in het vliegtuig gezeten.

Foto: Photo News

Internationale media suggereren dat de prins hiervoor wellicht toestemming heeft gevraagd aan zijn oma, koningin Elizabeth II. Zij maakte ook al een uitzondering voor William in 2014, toen het gezin naar Australië reisde.

Eerder raakte bekend dat er nog heel wat regeltjes zijn die de Britse koninklijke familie zich moet naleven. Zo mogen de royals nooit handtekeningen uitdelen, iets waar prins Charles zich in 2010 niet aan heeft gehouden.