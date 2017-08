Theuns en Vervaeke trekken naar Team Sunweb

Edward Theuns en Louis Vervaeke gaan volgend jaar allebei voor Sunweb fietsen. Dat maakte het Duitse team deze namiddag zelf bekend. Theuns komt over van Trek-Segafredo, terwijl Vervaeke het vertrouwde nest van Lotto-Soudal verlaat.

Beide renners hebben bij de Duitse WorldTour-ploeg een contract ondertekend tot eind 2019. Theuns reed sinds 2016 voor Trek-Segafredo en kon onlangs nog bekoren met een mooie etappewinst in de BinckBank Tour. Vorig jaar won hij ook een etappe in de Ronde van België. “Ik ben zeer blij met deze overstap”, liet de 26-jarige Theuns optekenen. “De belangrijkste reden voor deze beslissing is de werking van het team en hoe ze erin slagen om hun renners sterker te maken en naar een hoger niveau te stuwen. Ik denk dat deze uitdaging precies is wat ik nodig heb en ben zeer blij dat ik deze kans krijg. Ik hoop op succes, vooral in het Vlaamse voorjaar. Ik wil ook mijn sprint en lead-out verder uitbouwen, wat met alle snelle renners in het team zeker mogelijk moet zijn.”

Leren van klassementsrenners

Louis Vervaeke (23) hoopt dan weer dat hij zijn nieuwe team wat kan bijbrengen in het hooggebergte. “Dit seizoen hebben ze veel succes gehad en ik ben erg tevreden dat ik daar de komende jaren ook een rol in zal kunnen spelen”, aldus onze jonge landgenoot. “Ik hoop veel te leren van de klassementsrenners die al bij Sunweb rijden. De uitdaging, de manier van werken en de professionele structuur van Sunweb zijn precies wat ik nodig heb. Na een jaar vol pech wil ik weer naar mijn oude niveau groeien.”

Foto: Photo News

De Nederlandse ploegleider Marc Reef was erg te spreken over de twee nieuwe aanwinsten van zijn team. “Louis is nog erg jong, ondanks dat hij al enkele jaren profrenner is. Ik ben er zeker van dat hij onze klassementsrenners van dienst zal zijn in de rittenkoersen. We willen zijn ontwikkeling helpen zodat hij op termijn zelf ook voor klassementen kan gaan”, sprak Reef hoopvol. “Edward volgen we al heel lang. Hij zal onze kopman zijn tijdens het Vlaamse voorjaar, en met zijn kracht zal hij veel kunnen betekenen in onze sprinttrein.