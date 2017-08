GERUCHTEN. Real hangt immens prijskaartje aan nieuwe ster, wordt Costa de vervanger van Lukaku?

Sinds de terugwedstrijd van de Spaanse Supercup afgelopen weekend is Marco Asensio grof wild op de transfermarkt. Volgens sportkrant Marca heeft zijn club Real Madrid een nieuw en verbeterd contract klaarliggen voor de 21-jarige Spanjaard, inclusief een clausule waarin een serieuze afkoopsom is opgenomen. Prijskaartje: bijna 500 miljoen euro. Diego Costa, die geen toekomst meer lijkt te hebben bij Chelsea, kan naar Everton op uitleenbasis. Uw dagelijkse portie transfergeruchten!

Asensio scoorde vorige week een wereldgoal tijdens de terugwedstrijd van de Supercup tegen Barcelona, waarmee hij Real Madrid op weg zette naar hun eerste prijs van het seizoen. De Spaanse landskampioen heeft nu dus zijn voorzorgen genomen: Asensio mag rekenen op een nieuw contract waarmee hij tot 2023 zou blijven in de Spaanse hoofdstad. Naast een stevige salarisverhoging wil Real Madrid er met de immense afkoopsom zeker van zijn dat ze hun goudhaantje voorlopig niet kwijtspelen.

Real klopt opnieuw aan bij United

Real Madrid maakt intussen ook werk van volgend seizoen. De Koninklijke flirt al lang met doelman David De Gea, maar de Spanjaard mag niet weg bij Manchester United. Althans, dat was altijd het standpunt van de Red Devils. Volgens The Sun komt daar nu echter verandering in en wil ManUtd De Gea volgende zomer wel degelijk van de hand doen.

Één voorwaarde: Manchester United wil Gianluigi Donnarumma als vervanger. De jonge doelman tekende dit seizoen echter een nieuw contract bij AC Milan en heeft hoogstwaarschijnlijk een stevige afkoopsom. Op zich geen probleem voor Manchester United, daarnaast is Mino Raiola de makelaar van de 18-jarige doelman en is die zowat de huismakelaar op Old Trafford...

Diego Costa naar Everton?

Everton heeft deze zomer al heel wat geld uitgegeven aan nieuwe spelers. Ronald Koeman haalde al zeven nieuwe spelers, waaronder Wayne Rooney en Gylfi Sigurdsson, maar toch is de koopwoede van de ambitieuze Toffees nog niet gestild. Ronald Koeman gaf deze week toe dat hij graag Diego Costa erbij wil op uitleenbasis. De spits zit bij Chelsea op een zijspoor. Hij wil én mag weg, maar Costa kan niet naar zijn lievelingsbestemming Atlético Madrid. De Spanjaarden hebben een transferban tot januari 2018, dus zou Everton een goede tweede keuze zijn voor Costa. “Natuurlijk haal ik liever spelers permanent binnen, maar als een huur mogelijk is voor topspelers, sta ik daar altijd voor open”, klonk het bij Koeman.

Conte wil toeslaan

Afsluiten doen we bij Chelsea. De Blues zijn deze zomer nog niet al te veel versterkt, dus wil coach Antonio Conte nog enkele nieuwe gezichten erbij. Volgens de Daily Mirror heeft Conte zijn zinnen gezet op Antonio Candreva, de 30-jarige winger van Inter Milan. Conte is fan van zijn landgenoot, maar Chelsea moet dan wel minstens 30 miljoen neertellen voor een intussen toch al 30-jarige speler... Bij Chelsea zou Candreva de volledige rechterflank voor zijn rekening moeten nemen.