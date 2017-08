Vrouw filmt haar fitnessoefening, maar dan loopt het plots helemaal mis

Dat sporten soms gevaarlijk kan zijn, heeft een Amerikaanse blogster afgelopen donderdag aan den lijve ondervonden. Laura was haar fitnessoefening aan het filmen in haar woonkamer toen het plots misging.

De vrouw gebruikte een elastiek tijdens haar oefening toen die plots knapte en vol in haar gezicht vloog. Laura greep meteen naar haar kaak en bleef een tijdje bijna bewegingsloos liggen van de pijn. Zelfs haar hondje kwam ongerust kijken.

“In het midden van mijn training knapte mijn elastiek recht in mijn gezicht”, zegt ze. “Het was alsof ik een harde slag had gekregen boven mijn rechteroog. Pas toen ik merkte dat mijn oog niet aan het bloeden was, durfde ik weer recht te staan. Helaas is er nu een grote rode lijn te zien op mijn ooglid en onder mijn wenkbrauw. Van nu af aan ga ik voor elke training de kwaliteit van mijn elastiek controleren.”