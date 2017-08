Briljant arrogante José Mourinho zorgt voor virale gif op Twitter na klinkende zege Man United

Manchester United was op de tweede speeldag van de Premier League met 0-4 te sterk voor Swansea, mede dankzij het derde competitiedoelpunt van Romelu Lukaku. José Mourinho zag zijn team daardoor perfect starten aan het Premier League-seizoen en was dan ook in zijn nopjes. Na afloop van de match 'rookte' de Portugees zelfs een overwinningssigaar. Geen echte natuurlijk maar het briljante beeld werd meteen in een virale gif op Twitter gegoten.