Frontman Architects richt zich tot aanrander in publiek: “Niet in mijn f*cking show!”

Op het Nederlandse festival Lowlands stond de Engelse band ‘Architects’ vrijdag op het podium. Tijdens zijn optreden merkte frontman Sam Carter echter iets op dat hem razend maakte. Hij zag zich genoodzaakt de boel even stil te leggen en een persoon uit het publiek op zijn plaats te zetten.

Tijdens een van de nummers was een vrouw aan het crowdsurfen. Iemand uit het publiek kon het echter niet laten om haar borst vast te grijpen. En dat had de frontman gezien.

“Ik ben al de hele tijd aan het nadenken of ik iets moet zeggen over wat ik juist gezien heb”, riep hij in de microfoon. “Maar ik ga het gewoon doen. Ik heb gezien hoe iemand haar borst vastgreep en dat is walgelijk. Het is niet jouw lichaam en zoiets doe je niet. En al helemaal niet in mijn show. Hier is geen plaats voor zulke dingen!”