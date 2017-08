De indrukwekkende cijfers achter de perfecte competitiestart van Romelu Lukaku en Manchester United

Manchester United won op de tweede speeldag in de Premier League met afgetekende 0-4 cijfers op het veld van Swansea. Goed voor een perfecte start voor de Red Devils van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. United laat na twee speeldagen dan ook enkele indrukwekkende statistieken optekenen.

Beginnen doen we, uiteraard, met Lukaku. De Rode Duivel scoorde het tweede doelpunt voor Man United en zit nu aan drie doelpunten in twee competitiewedstrijden. Reken daar zijn doelpunt in de Europese Supercup tegen Real Madrid bij en ‘Big Rom’ scoorde al vier keer in drie officiële wedstrijden dit seizoen. En zestien keer in zijn laatste zeventien wedstrijden in Engeland.

Bovendien is onze landgenoot de vijfde United-speler die scoort in zijn eerste twee Premier League-wedstrijden voor de topclub:

Lukaku zit na 180 minuten in de Premier League aan een knap schotpercentage (ballen tussen de palen) van 60 procent. Van zijn acht doelpogingen verdwenen er dan ook drie in het net. Slechts één van zijn doelpogingen kwam van buiten de zestien. Lukaku de goalgetter in actie dus.

Al is er ook nog werk voor ‘Big Rom’. Zo won hij tot nu toe slechts een derde van zijn luchtduels en ook zijn dribbels bleken tot nu toe minder efficiënt (50 procent gelukt). Al is het vooral zijn passing die tot nu toe ondermaats bleek. Met slechts 60 procent gelukte passes bengelt Lukaku onderaan de rangschikking bij United. Doelman David De Gea is voorlaatst met 81 procent. Dat is logisch aangezien hij passes van gemiddeld 44 meter verstuurd. Lukaku? Tien meter. Enkel Fellaini geeft gemiddeld even korte passes.

Dodelijk efficiënt

Mindere passes of niet, Lukaku staat wel aan kop van de topschuttersstand met drie doelpunten terwijl zijn club aan kop van de Premier League gaat met een zes op zes. De Red Devils wonnen ook vorige week met 4-0 en dus zitten ze aan een doelsaldo van 8-0. De aanval van het team van José Mourinho klikt dus als nooit tevoren. Het was namelijk al van het seizoen 1907-1908 (!) geleden dat United de competitie opende met twee wedstrijden waarin het minstens vier keer scoorde.

En wat een verbetering ten opzichte van de start van het vorige seizoen. Toen duurde het tot 18 september alvorens United acht keer de netten had doen trillen. Ook Paul Pogba deed al twee keer de netten trillen, net als Anthony Martial. Die laatste speelde tot nu toe slechts 25 minuten als invaller... Ondertussen zit Henrikh Mkhitaryan aan vier assists.

Liefst acht teams scoorden vorig seizoen meer dan Man United (54 doelpunten) maar op het veld van Swansea toonden de Red Devils dat ze dit seizoen veel efficiënter is. Lukaku, Pogba en Martial scoorden namelijk drie keer in amper 3 minuten en 41 seconden. Dodelijk dus. Goed genoeg voor de eerste landstitel sinds 2013? De tijd zal het uitwijzen...

