Lyon scoort twee wereldgoals maar geeft zege weg door ex-speler Zulte Waregem én... wereldgoal

Vooraf had niemand het kunnen voorspellen maar Lyon - Bordeaux was een knotsgekke wedstrijd. De thuisploeg liep 3-1 uit dankzij twee wereldgoals. Eentje van Nabil Fekir vanaf de middellijn en eentje van Bertrand Traoré op vrije trap. De bezoekers maakten echter in het slot nog gelijk dankzij twee doelpunten in drie minuten. Eerst deed Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) de netten trillen, daarna tekende Malcom voor de 3-3 met een pegel in de kruising. Treurnis in Lyon.

De wereldgoal van Fekir:

WOW! Wat een wereldgoal van @NabilFekir! ?????? pic.twitter.com/TsBDxR5Ssy — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 augustus 2017

De heerlijke vrije trap van Traoré: