Ophefmakende beelden: politie gebruikt tot drie keer toe taser om man te overmeesteren die rekening niet betaalde

Amateurbeelden van een hardhandige arrestatie in de Amerikaanse stad Jacksonville Beach heeft voor veel ophef gezorgd op sociale media. De beelden laten zien hoe enkele agenten tot drie keer toe een taser gebruiken op een man die hen aanvankelijk niet lijkt te bedreigen. Er loopt momenteel een onderzoek of de agenten in de fout zijn gegaan.

De politie gebruikte ook een wapenstok om Wite te overmeesteren Foto: Facebook

Christopher Alan White, de persoon in kwestie, werd niettemin voordien beschuldigd van enkele misdrijven. Zo zou hij een buitenwipper geslagen hebben en in een bar zijn rekening van 235 dollar niet hebben betaald. Toen de politie ter plaatse kwam en de man weigerde om zich te laten arresteren, liep de situatie uit de hand.

Opeens haalde een van de agenten zijn taser boven en schoot hij zonder duidelijke reden op White. “Stop daarmee”, zegt de man nadien. Het leidde ertoe dat ook een tweede agent met een taser begon te schieten.

Tweede arrestatie

Toch wist de man ook na twee schoten nog recht te blijven staan. “Ik ben niet aan het vechten”, reageerde hij, maar dat was niet voldoende om de politie op andere gedachten te brengen. Nadat een agent ook zijn wapenstok in de strijd wierp en er nog een derde schot volgde, viel hij op de grond. In totaal had politie maar liefst vier handboeien nodig om hem te overmeesteren.

“Ik wilde me gewoon beschermen”, vertelde de man achteraf in een interview met Action News Jax. Verder ontkende White dat hij geweld gebruikte in de bar. In tegenstelling daarvan zou hij verward geweest zijn omdat iemand een fles op zijn hoofd had geslagen.

Ook een tweede persoon werd gearresteerd na het gebruik van een taser Foto: Facebook

Enkele dagen later dook nog een tweede video op van de gespannen situatie. De beelden toonden hoe ook een tweede persoon tegen de vlakte ging na een schot met een taser. Het gaat om Jesus Ruiz, een vriend van White.

“Te dronken om bedreiging te zijn”

Sinds de video’s op sociale media zijn terechtgekomen, hebben al miljoenen mensen de beelden bekeken. Velen vonden het onnodig dat de agenten zo hardhandig te werk gingen. “Hij leek me te dronken om een bedreiging te vormen”, vertelde buurtbewoner Annsley Grantham.

In een politieverklaring liet een van de betrokken agenten weten dat de schoten noodzakelijk waren omdat White weigerde om geboeid te worden. Voor misdaad- en veiligheidsexpert Ken Jefferson was dat motief echter niet sterk genoeg om het gebruik van een taser te rechtvaardigen. “Op het moment van de feiten was er versterking aanwezig voor de agenten”, aldus Jefferson. “Omdat iemand zijn hand niet aan jou geeft, wil niet zeggen dat je daarom een taser kan gebruiken.”

Voorlopig is geen enkele van de betrokken agenten geschorst. Er is momenteel een onderzoek aan de gang of de agenten al dan niet te agressief handelden.