Juventus heeft geen medelijden met Cagliari: record Buffon én briljante assist Pjanic

Een primeur in de @SerieA_TIM : de videoref. Cagliari krijgt een strafschop, maar Buffon trekt er zich niets van aan en stopt hem! ????? pic.twitter.com/BXukgavx97

Juventus gaat dit seizoen op zoek naar zijn zevende opeenvolgende titel in de Serie A. De Oude Dame had op de eerste speeldag alvast weinig moeite met Cagliari, waar Senna Miangue de hele match op de bank bleef. Juve won voor eigen publiek met 3-0 dankzij goals van Mario Mandzukic, Paulo Dybala en Gonzalo Higuain. Bij de goal van Dybala viel vooral de briljante assist van Miralem Pjanic op, terwijl Gigi Buffon voor rust een penalty gegeven op basis van de videoref stopte. De eerste in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. Alweer een record erbij voor Buffon.

De 1-0 van Mandzukic:

Het eerste doelpunt van de Serie A 2017/2018 komt op naam van @MarioMandzukic9! ?????? pic.twitter.com/gqeNnOzKQx — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 augustus 2017

De 2-0 van Dybala mét de assist van Pjanic:

.@PauDybala_JR met de 2-0 na een héérlijke assist van Pjanic! ?? pic.twitter.com/wZTPRlkp8S — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 augustus 2017

De 3-0 van Higuain: