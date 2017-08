Mirakel in Girona: Atlético en Carrasco zetten uitzichtloze situatie nog recht met ultieme comeback

De eerste speeldag in de Primera Division was er ei zo na eentje om snel te vergeten voor het Atlético van Yannick Carrasco (90 minuten op het veld). De Madrilenen stonden na een half uur 2-0 in het krijt bij promovendus Girona en na een dik uur kreeg Antoine Griezmann zijn tweede gele kaart. Boeken toe voor Los Colchoneros? Helemaal niet. Angel Correa zorgde tien minuten later voor de fraaie aansluitingstreffer en vijf minuten voor tijd stond het 2-2 via José Gimenez. Een mirakel dus, al zal Diego Simeone toch liever gewoon gewonnen hebben...

De 1-0 en 2-0 van Cristian Stuani:

Promovendus @GironaFC staat binnen het halfuur al 2-0 voor tegen @Atleti! ??



?? 22' Cristian Stuani 1-0

?? 25' Cristian Stuani 2-0 pic.twitter.com/DALQFJiy3x — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 augustus 2017

Rode kaart Griezmann:

Van kwaad naar erger voor @Atleti: rood voor Antoine Griezmann! ?? pic.twitter.com/uwRxvvoP9M — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 augustus 2017

De prachtige 2-1 van Correa:

De tien mannen van @Atleti knokken zich weer in de match: 2-1 via Correa! pic.twitter.com/KwV5azmALp — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 augustus 2017

De 2-2 van Gimenez: