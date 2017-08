Antwerp in extase na late winning goal in derby tegen KV Mechelen

KV Mechelen is zaterdagavond in eigen huis met 1-2 onderuit gegaan tegen Antwerp. Frédéric Duplus zette zijn ploeg met een prachtige knal op voorsprong. Bandé kopte Mechelen vijf minuten voor tijd op gelijke hoogte, maar Haroun maakte in de negentigste minuut het winnende doelpunt. Dankzij een tweede uitzege staat Antwerp vierde met zeven punten. Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en zakt met drie punten naar de twaalfde plek. Bekijk om 23u de videosamenvatting op Sportwereld.be!

Coach Yannick Ferrera wijzigde zijn ploeg, deels noodgedwongen, op twee plaatsen. El Messaoudi moest afhakken met een verrekking en Claes verdween naar de bank. In hun plaats kwamen Matthys, de doelpuntenmaker van vorige week, en Andy Kawaya voor het eerst in de basis. Antwerp-coach Laszlo Bölöni posteerde net als tegen Anderlecht Alexander Corryn op het middenveld. De Braziliaan Borges mocht zo debuteren op de linksachter.

KV Mechelen begon meteen vurig aan de wedstrijd. Na twee minuten kwam Matthys helemaal alleen voor Bolat na een voorzet van Drazic. De Antwerp-doelman weerde de bal goed af. Een minuut later zocht KV het opnieuw over de rechterflank, waar nieuwkomer Borges nog moest zoeken naar zijn plek, maar Drazic kon niet goed afdrukken. Na nog geen vijf minuten was Mechelen voor een derde keer gevaarlijk. Croizet bereikte de achterlijn, maar vond geen ploeggenoot.

Foto: BELGA

Blessure Oulare

Antwerp reageerde met een kans voor Haroun, maar de middenvelder geraakte van dichtbij niet voorbij doelman Coosemans. Kort daarna legde Hairemans de bal achteruit vanop de achterlijn, maar de afgeweken bal rolde naast. In de nasleep van die kans blesseerde Oulare zich na een tackle van Cocalic. Zo moest de Great Old al na een kwartier verder zonder zijn grote targetman.

Door die blessure mocht ook de Portugese flankaanvaller Ivo Rodrigues debuteren. Daarna viel de wedstrijd stil. Antwerp kroop achteruit en Mechelen vond geen oplossingen. Op het half uur brak Croizet toch eens door op rechts, maar Kawaya knalde de teruglegger op een verdediger. De wedstrijd kabbelde verder, maar Mechelen schudde de supporters nog één keer wakker voor rust. Na geharrewar in de zestien schoot Drazic met buitenkant rechts staalhard op de dwarsligger.

Foto: BELGA

Climax in Mechelen

Antwerp was duidelijk met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer gekomen en dreigde vooral vanop standaardsituaties, maar Haroun en Borges vergaten de bal binnen te knikken. Ferrera reageerde op het uur met een dubbele wissel: Pedersen en Ninis moesten de bakens helpen verzetten, maar op het veld werd er meer gediscussieerd dan gevoetbald. Net wanneer Croizet Mechelen meer aan het voetballen kreeg, liep het op een vlijmscherpe Antwerpse counter. De snelle Dequevy gaf een hakje naar Duplus en die poeierde de bal over Coosemans in de verste bovenhoek.

Zijn eerste doelpunt ooit in eerste klasse en voor Antwerp. KV Mechelen reageerde met een schot in de korte hoek van Rits, maar Bolat ging goed plat. Mechelen bleef het proberen, maar raakte amper door de Antwerpse afweergordel. Met nog vijf minuten op de klok lukte het dan toch voor KV. Een voorzet botste tot bij debutant Bandé. Mechelen ging dan vol voor de drie punten, maar in de negentigste minuut tikte Faris Haroun de winning-goal voorbij Coosemans. Het Antwerp-vak ontplofte.