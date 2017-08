Vader en dochter zijn furieus nadat crew hen uit vliegtuig zet: “Meest walgelijke ervaring ooit”

De Amerikanen Eric Miller en zijn 25-jarige dochter Whitney Miller hebben een zeer onaangename ervaring achter de rug op een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines. Doordat ze discussieerden over de urenlange vertraging van hun vlucht vanuit Orlando naar St. Louis, besloot de crew om beide personen uit het vliegtuig te zetten. Volgens het personeel werden ze door hen “bedreigd”, wat tot veel woede leidde bij de reizigers.

Een passagier die achter de vader en dochter zat, filmde het moment dat ze het vliegtuig moesten verlaten. Het vliegtuig had inmiddels een vertraging van maar liefst acht uur opgelopen, wat bij zowel Eric als Whitney veel frustratie met zich meebracht. Wat ze echter niet wisten, was dat een stewardess achter hun rug alle ergernissen hoorde en nadien besloot om hen uit het vliegtuig te zetten. Vooral het feit dat ze vertelden dat ze nooit nog met Frontier Airlines zouden vliegen, kon het crewlid niet verkroppen.

“Schandelijk”

Frontier Airlines zelf komt echter met een andere verklaring van de feiten. Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben de vader en dochter scheldwoorden geroepen naar het personeel, waardoor een verwijdering uit het vliegtuig niet onlogisch zou zijn. Zo zouden ze een van de stewardessen een b*tch genoemd hebben.

Eric en Whitney waren erg boos toen ze uit het vliegtuig werden gezet Foto: Facebook

In de video van een ooggetuige reageerde Eric op harde wijze tegenover het personeel. Hij vond het “schandelijk” dat hij en zijn dochter het toestel moesten verlaten. “Wat hebben we verkeerd gedaan? Gaan jullie ons echt uit het vliegtuig gooien?”, klinkt het bij Whitney. Wanneer de crewleden bij hun standpunt blijven, wordt het de vader even teveel. “In de zeventig jaar dat ik met het vliegtuig reis, is dit de meest walgelijke ervaring die ik ooit heb meegemaakt”, roept hij boos. “Dit is ongelofelijk! We hebben een gesprek, jullie voelen zich bedreigd en nu moeten we vertrekken nadat we twaalf uur hebben gewacht tot het toestel zou opstijgen. Schandelijk!”

De andere passagiers leken de misnoegde reactie van het duo te steunen. Toen de vader en dochter na een hevige discussie uit het toestel stapten, kregen ze nog applaus van vele andere reizigers. Ook de maker van de video verklaarde dat ze aan de kant van Eric en Whitney stond. “Deze arme mensen verdienen dit niet”, schreef ze neer bij de beelden. Ook zij zou op geen enkel moment aanstootgevende uitspraken gehoord hebben van beide personen.

Tickets terugbetaald

Nadien schreef Whitney nog een post op Facebook over het incident. “Vlieg nooit met deze luchtvaartmaatschappij”, klinkt het in het bericht. “Ik post dit niet om medelijden op te wekken, maar om mensen bewust te maken van hoe onrechtvaardig dit ‘systeem’ is.”

De Facebook-post van Whitney Miller na het incident Foto: Facebook

Een reactie van de maatschappij zelf stelt dan weer dat het personeel de juiste beslissing heeft genomen. “Onze stewardessen zijn professionals op het vlak van klantenservice en veiligheid. Ze zijn getraind om situaties in te schatten die mogelijk een impact kunnen hebben op het comfort en de veiligheid van onze passagiers of crewleden in het vliegtuig”, meldt het in een statement.

Eric en Whitney plannen nu een roadtrip om een ziek familielid te bezoeken. Frontier Airlines heeft hun vliegtuigtickets inmiddels terugbetaald.