Yves Vanderhaeghe: “We moeten nu rustig blijven, tous ensemble”

Geprikkelde Yves Vanderhaeghe na de nederlaag tegen Eupen en de bijhorende nul op twaalf. “Iedereen zal weer zeggen dat Vanderhaeghe een groot cliché uit de mouw schudt, maar we moeten nu voor rust zorgen in de ploeg. Tous ensemble."

Het is tijd om allemaal eens in de spiegel te kijken. Ook de spelers. Misschien zijn sommigen met hun gedachten toch elders en uit zich dat op het veld een beetje." Maar ondertussen neemt de druk wel toe. KV Oostende staat nu helemaal alleen laatste. “Ik zit al lang genoeg in het voetbal. Met Aalst heb ik als speler ook al eens tegen de degradatie gespeeld. Ik ken de druk.”