Napoli opent Serie A-seizoen met perfecte counter, Mertens als invaller en winst

Napoli is zaterdagavond met 1-3 gaan winnen op bezoek bij Hellas Verona op de openingsspeeldag van de Italiaanse Serie A. Dries Mertens speelde een halfuur mee bij de Napolitanen.

Met het oog op de terugwedstrijd tegen Nice in laatste voorronde voor de Champions League van volgende week dinsdag, kreeg Dries Mertens rust bij Napoli van coach Maurizio Sarri. Ook zonder Mertens kon Napoli scoren tegen Hellas Verona via doelpunten Samuel Souprayen (32., eigen doelpunt) en Arkadiusz Milik (39.). Die laatste kwam er na een perfect uitgevoerde counter en dito assist van Lorenzo Insigne.

Mertens stond nog maar een minuut op het veld toen Faouzi Ghoulam in de 62e minuut de rebound van zijn poging kon afwerken. Giampaolo Pazzini kon in de 83e minuut nog milderen voor Verona via de penaltystip, nadat rechtsachter Elseid Hysaj zijn tweede gele kaart had gekregen.