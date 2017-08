KV Mechelen - Antwerp ontplofte maar na de rust écht, met een 1-2 zege voor Antwerp als gevolg. In de eerste helft zat de match op slot, maar dat was niet overal het geval. Op het halfuur riep de stadionomroeper namelijk om dat er een auto op de parking stond met draaiende motor... inclusief de nummerplaat. Benieuwd of de eigenaar snel genoeg kon reageren, of een andere 13.000 aanwezigen sneller was.