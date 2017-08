Het busje van de videoref stond zaterdagavond in Beveren voor de felbevochten Wase derby tussen Waasland-Beveren en Lokeren. In de tweede helft was er even twijfel of de videoref al dan niet moest tussenkomen toen Waasland-Beveren-speler Demir neerging in de zestien, maar ref Vertenten had de fase goed gezien en gaf Demir terecht een gele kaart voor duiken.