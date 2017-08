Explosieve toename van ‘vrije beroepers’ dankzij vrouwen

De voorbije tien jaar nam het aantal ‘vrije beroepers’ – artsen, paramedici, architecten, advocaten e.d. – met bijna 65 procent toe. In die mate dat bijna één op de drie zelfstandigen vandaag een vrij beroep uitoefent. Vooral de vrouwen zijn daarbij aan een sterke inhaalbeweging bezig: in steeds meer vakgebieden maken ze zelfs al de meerderheid uit.

Als er één beroepssector booming business is, dan wel die van de ‘vrije beroepers’. Het aantal artsen, paramedici, architecten, advocaten e.a. is in ons land in tien jaar tijd gestegen met liefst 63,5 procent. In diezelfde periode groeide het totale aantal zelfstandigen maar met een vijfde aan. “Aangezien het aantal vrije beroepers jaar na jaar stijgt en de handel al een aantal jaren klappen krijgt, is het nog slechts een kwestie van tijd alvorens de vrije beroepen de sterkst vertegenwoordigde groep zullen zijn in het gild van zelfstandigen”, zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. De kloof verkleint inderdaad zienderogen: in 2006 telde ons land nog een kleine 340.000 handelaars tegenover zo’n 192.000 vrije beroepers, tien jaar later zijn er al een kleine 315.000 vrije beroepers tegenover nog maar 329.000 handelaars.

Enorme vervrouwelijking

Die sterke toename is vooral te danken aan de vrouwen. Momenteel is bijna 45 procent van alle vrije beroepers een vrouw; in de totale populatie van zelfstandigen is dat maar 34,7 procent. “Bepaalde vrije beroepen kleuren zelfs overwegend vrouwelijk, met de paramedici en apothekers op kop. In andere is de overdracht van de macht een kwestie van tijd: bij de repetitoren en huisleraars is het al zo goed als in de sacoche, in de advocatuur is het ook al bijna zover”, aldus de NSZ-voorzitter.

Naar verklaringen is het niet ver zoeken. “Studierichtingen die toegang bieden tot een vrij beroep lokken al jaren steeds meer meisjes. Dat de meeste vrije beroepen fysiek minder zwaar zijn, speelt daarbij wellicht mee”, zegt Christine Mattheeuws. Maar er is meer. “We weten al langer dat de Vlaming nogal risicoschuw is als het op ondernemen aankomt. Elke crisis versterkt die angst nog. Vrije beroepen zijn echter een pak minder conjunctuurgevoelig: crisis of niet, er zullen altijd mensen zijn die ziek worden, met hun rug sukkelen, uit de echt scheiden of hun huisdier moeten laten vaccineren. Bovendien zien we de laatste jaren dat vrije beroepers meer en meer gaan samenwerken in zogeheten ‘associaties’. Op die manier kunnen ze werk en privé beter met elkaar verzoenen – een argument dat voor vrouwen nog altijd zwaarder doorweegt dan voor mannen, laten we een kat een kat noemen. Zo’n samenwerkingsverband maakt het ook makkelijker om deeltijds te werken, iets wat voor een handelaar bijvoorbeeld veel moeilijker ligt omdat die nu eenmaal gebonden is aan openingsuren.”

Groeiende concurrentie

Al heeft de medaille ook een keerzijde: hoe meer aanbieders, hoe groter de concurrentie. En dus hoe groter het risico op financiële problemen en zelfs faillissementen. “Juist daarom zijn we tevreden met de nieuwe insolventiewet waarvoor minister van Justitie Koen Geens deze zomer groen licht kreeg in de Kamer”, klinkt het bij het NSZ. Die wet biedt vrije beroepers in moeilijkheden vanaf 1 mei volgend jaar de kans om in alle stilte – en begeleid door een medecurator die hetzelfde beroep uitoefent en de uitdagingen dus kent – een reorganisatie door te voeren en een doorstart te maken.

“Vrije beroepers die alsnog failliet gaan, zullen ook gemakkelijk kunnen herstarten, want zij mogen nog tijdens de faillissementsprocedure een nieuwe activiteit opstarten waarvan ze de inkomsten niet moeten afstaan aan de curator. Dat is een goede basis voor tweede kans-ondernemerschap”, besluit Christine Mattheeuws.